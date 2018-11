Rede SOS Vida Selvagem é dada conhecer amanhã

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza preparam uma acção de formação, para dar a conhecer a Rede SOS Vida Selvagem, cujo foco está no encaminhamento, o mais rápido possível, dos animais feridos ou debilitados, para tratamento e posterior devolução à natureza, sempre que possível nos locais onde foram encontrados.

Esta formação, que decorre, amanhã, a partir das 09h30, no auditório do edifício do Campo da Barca, é dirigida a todos aqueles que possam vir a ter um papel interveniente neste processo, como dirigentes, técnicos e, em geral, potenciais operacionais dos bombeiros, Câmaras Municipais, GNR e Comando da Zona Marítima da Madeira, com o propósito de os capacitar com conhecimentos gerais sobre aves, mamíferos marinhos, tartarugas e peixes, com capacidade de recepcionar, triar e direccionar adequadamente os registos de cada tipo de animal que possam ocorrer, bem como actuar perante diferentes situações para salvaguardar o bem-estar dos animais.