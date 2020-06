Recuperações em curso após finalização do transporte de eólicas para o Paul da Serra

Estão a decorrer, neste momento, intervenções de reparação de danos e alterações que tiveram de ser feitas ao longo do trajecto da operação de transporte de pás e do gerador para o Parque Eólico de Alecrim-Urze, no Paul da Serra, informa Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas em comunicado de imprensa.

As reparações, motivadas pelas dimensões dos veículos que participaram na já finalizada operação de transportes estão a ser executadas pelo promotor do projecto, entre a Ribeira Brava e o Paul da Serra.

“Exemplo dessas reparações é a que se encontra a ser executada na estrada de acesso à Fonte do Bispo, nos Prazeres, onde estão a ser realizadas todos os arranjos necessários. A previsão é de que esta obra esteja concluída no final da próxima semana. As rotundas da VIAEXPRESSO visadas durante este transporte também já estão praticamente prontas, faltando apenas a reposição de plantas”, refere a mesma nota.

Recorde-se que foi necessário, para esta operação de transporte que decorreu durante cerca de três meses, remover e desviar sinalização rodoviária, árvores, cabos de energia, entre outros possíveis obstáculos, como a criação de corredores nas rotundas e intervenções também em áreas ajardinadas.

Para esta operação de transporte de pás e do gerador para o Parque Eólico de Alecrim-Urze, que foi feita em várias fases, foram ouvidas as concessionárias das estradas (Via Litoral e Via Expresso) e o Governo Regional da Madeira, nomeadamente a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, através da Direcção Regional de Estradas.