Recorde de queixas e infracções laborais na Madeira

Bom dia. A Madeira registou um recorde de queixas e infracções laborais. O mês pandémico de Abril bateu todos os indicadores, não só ao nível das denúncias de trabalhadores e sindicatos, mas também das transgressões detectadas pela Inspecção Regional do Trabalho.

O assunto que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunfa-feira explica também que foram encontradas falhas ao nível do cumprimento de regras de prevenção do coronavírus no sector da construção civil.

Outros destaques da primeira página:

- Há mais mercadorias nos portos. Movimento de carga a chegar pela via marítima, na Região, subiu mais de 5% nos primeiros três meses deste ano. Com 292.853 toneladas movimentadas durante os primeiros três meses de 2020, este foi o melhor trimestre dos últimos cinco anos.

- Evidência também para o facto do Hospital Particular da Madeiar já realizar testes à covid-19. Tem havido alguma procura, em especial, por quem deseja sair da Madeira e levar um teste realizado.

- No ensino, destaque para as escolas profissionais que regressam a 1 de Junho. Além das creches, do Conservatório e dos alunos do 11.º e 12.º, os estabelecimentos também acolhem o regresso dos cursos profissionais. A Secretaria da Educação revela que haverá avaliação no 3.º período.

- Por fim, saiba que a Polícia Judiciária continua à procura de João Teles e Sofia Oliveira. Há dois casos de menores que permanecem em aberto na Madeira na data em que se assinala o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas.

