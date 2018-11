Recorde de apoios à cultura na Madeira

Bom dia caros leitores e leitoras. “Recorde de apoios à cultura” é o título que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira, tudo porque o Governo Regional canalizará, no próximo ano, 667 mil euros a projectos de interesse cultural, uma subida na ordem dos 66% relativamente ao Orçamento de 2018. As candidaturas abrem precisamente hoje. Noutro contexto, as ‘Novas Conferências do Casino’ foram remarcadas para 7 de Dezembro.

Como mancha fotografia surge a baía do Funchal, isto devido ao facto de 36 mil metros cúbicos de sedimentos que irão ser brevemente retirados do porto da capital madeirense. A dragagem foi autorizada, apesar de detectado contaminante de origem natural, o níquel.

Da água para os ‘céus turbulentos’, “Bernardo Trindade incorre na prática de crime”. ANA desmentiu o administrador não executivo da TAP e o PSD-Madeira pede explicações. Por outro lado, a Comissão de Inquérito fez um ultimato a Pedro Marques.

E dos problemas às soluções ambientais, saiba que o Governo Regional eliminará interinamente os copos de plástico, uma medida que arranca nas máquinas automáticas colocadas no edifício do Campo da Barca.

Por fim, e não menos importante, o bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, vem ver o que se passa na Saúde regional, numa visita agendada entre os dias 6 e 8 de Dezembro. Mudança nas análises gera descontentamento é outro dos temas relacionados com o SESARAM.

