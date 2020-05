Reabertura dos vários serviços de saúde só após reunião com todas as ordens

A reabertura dos vários serviços de saúde na Região só vão acontecer após reunião das autoridades com os representantes de todas as ordens na Região. Assim, essa reabertura não vai ocorrer já esta segunda-feira, já que é na próxima semana que o secretário regional da Saúde e Protecção Civil vai reunir com as restantes ordens, depois de já o ter feito, hoje, com a dos Médicos Dentistas.

O objectivo, segundo Pedro Ramos referiu este sábado em conferência de imprensa, passa por assegurar todos os procedimentos de segurança para a reabertura, processo esse que será então discutido nestas reuniões agendadas ao longo da semana.