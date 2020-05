Reabertura das creches e pré-escolar na Madeira gera dúvidas e apreensão

Pais e educadores de infância dizem não ter recebido nenhuma orientação das autoridades sobre o previsível regresso das creches e do pré-escolar na Madeira, a 1 de Junho. Questionam, por exemplo, como vão ser cumpridas as regras de segurança e de distanciamento em salas com 25 crianças. É este o tema que faz manchete este sábado, 9 de Maio, na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto de capa ilustra um dos grandes efeitos na economia: “Mercado automóvel trava a fundo”. Saiba que a venda de carros na Região registou uma quebra de 80% no primeiro trimestre do ano, face ao mesmo período de 2019. Apenas foram vendidos 559 ligeiros e 291 usados.

“Retorno quase total à normalidade” é outro dos temas em destaque na primeira página. Isto porque missas, praias e ginásios e desporto ao ar livre estão de regresso, mas com medidas rigorosas de funcionamento. Já a restauração só abre no dia 18. Aeroportos, hotéis e discotecas continuam de fora. Paralelamente, as clínicas privadas registam muita procura e mostram-se disponíveis para “resolver” listas de espera.

Em entrevista ao DIÁRIO, um madeirense revisor de comboios em Inglaterra fala sobre a vida em tempos de covid-19 e explica como resolve conflitos com truques de magia.

Finalmente, saiba que “Droga no valor de 6 milhões leva 14 a tribunal”. Uma rede que transportava cocaína em navios de cruzeiro será julgada na próxima quarta-feira.

