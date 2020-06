Rastreios do Cancro da Mama arrancaram hoje no Porto Santo

O Porto Santo tem, a partir de hoje, 15 de Junho, uma unidade móvel do rastreio do Cancro da Mama aos dispor da população. Já foram realizados 63 rastreios a um total de 1.143 utentes.

Segundo nota facultada pelo SESARAM, este serviço retomou a actividade e já efectuou um total de 512 rastreios em toda a região.

No concelho da Ponta do Sol, na freguesia dos Canhas, já foram efectuados 321 rastreios desde o dia 18 de Maio, enquanto que na freguesia de São Martinho, no Centro Agostinho Cardoso, foram efectuados 128 rastreios desde o passado dia 25 de Maio.

40.962 mulheres convocadas entre 2017 e 2019

Entre 2017 e 2019, foram feitos rastreios do cancro da Mama a 40.962 mulheres que permitiram subir a taxa de sobrevivência na RAM para os 85%.

Este exame está disponível para todas as mulheres com idades compreendidas entre os 45 e os 69 anos de idade, ao contrário do que acontece no continente, onde só está disponível para as mulheres com idades compreendidas entre os 50 e os 69 anos.

O rastreio do Cancro da Mama está implementado na Madeira desde 1999.