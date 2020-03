Rajadas de até 65 km/h condicionam chegadas ao Aeroporto da Madeira

O vento forte no extremo Leste da ilha da Madeira e em particular na área de influência do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo está a perturbar a operação aérea programada para esta quinta-feira, dia em que milhares de visitantes procuram sair da Região.

Com rajadas de até 65 km/h na última hora (até 82 km/h hoje) e vento médio de 33,1 km/h do quadrante Norte, por minutos o constrangimento atmosférico ameaçou lançar o ‘caos’ aéreo, obrigando cinco aeronaves, todas provenientes de fora do país, a manterem-se ‘às voltas’ ao largo da costa Norte da Madeira, na expectativa de ‘janela de oportunidade’ para concretizarem a aproximação e aterragem em Santa Cruz.

Uma das aeronaves que ficou algum tempo no ar ‘em espera’ já conseguiu entretanto concretizar a viagem.