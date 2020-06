Raimundo Quintal é o próximo a ser ouvido no parlamento sobre a extracção de inertes

O investigador, geógrafo e ambientalista Raimundo Quintal deverá ser a próxima pessoa a ser ouvida na reunião da Comissão Eventual de Inquérito à actuação do Governo Regional no que se relaciona com a extracção de inertes nas ribeiras e na orla costeira. O nome do ex-vereador da Câmara do Funchal foi apresentado, em reunião realizada esta tarde, pelo deputado Ricardo Lume (PCP), que, ao abrigo das normas parlamentares, tinha o direito potestativo de convocar uma personalidade.

A data de audição de Raimundo Quintal ainda não é conhecida, pois está dependente da disponibilidade do próprio.

Também o PS queria chamar mais personalidades para falar sobre a extracção de inertes e apresentou uma lista com mais de uma dezena de nomes. O PSD sugeriu que a votação da convocação de tais pessoas fosse feita após a audição de Raimundo Quintal, mas os representantes socialistas insistiram que a mesma deveria ser feita de imediato. A maioria social-democrata acabaria por ‘chumbar’ tal lista, por entender que o PS já tinha exercido o seu direito potestativo com a convocação e audição de três pessoas - a secretária do Ambiente Susana Prada, o ex-secretário das Infraestruturas Amílcar Gonçalves e a directora regional Paula Menezes.

Esta Comissão Eventual de Inquérito é presidida pelo deputado Adolfo Brazão (PSD).