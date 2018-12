Quem marcou o ano na Madeira? E qual foi o facto dominante?

Nas notícias que o DIÁRIO publicou foram muitos os que, de diversas formas, deram nas vistas em 2018. Vivendo na ilha ou não, sendo madeirenses ou fazendo da Região o espaço vital, alguns fizeram acontecer, outros motivaram falatório e muitos foram citados.

Este ano ajude-nos a escolher os melhores entre as revelações e os polémicos, os vencedores e os vencidos, os talentosos e os oportunistas.

Remeta-nos para [email protected] as figuras indicadas, bem como os factos e as palavras regionais até 25 de Dezembro. Pode fazê-lo ainda através do post que colocamos no Facebook e no Instagram do DIÁRIO.

As escolhas dos melhores do ano serão publicadas na edição de 31 de Dezembro.