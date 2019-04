Queixa contra o governo por possível favorecimento

Uma queixa anónima deu entrada no Departamento de Investigação e Acção Penal e acusa o presidente e o vive-presidente do governo regional, Miguel Albuquerque e Pedro Calado, de favorecimento a uma empresa de um dirigente do PSD. Os visados negam todas as acusações. Esta é a notícia que faz a manchete da edição de hoje.

Uma primeira página que tem como foto principal que destaca o facto de a Madeira ter 25 árvores que são únicas em todas as ilhas da Macaronésia.

Também em destaque na edição de hoje as 712 infracções detectadas pela Inspecção do Trabalho e a vitória do Tondela que empurra o Nacional para a zona de despromoção.

As Festas de São Pedro trazem os Dama à Ribeira Brava.

