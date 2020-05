Quatro dias seguidos sem novos casos de covid-19 na Região

A Madeira não tem novos casos de covid-19 há quatro dias consecutivos, sendo este o 26.º dia ‘limpo’ de infecções no que ao boletim epidemiológico da Região, diz respeito.

Mantém-se, assim, o total de 90 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Tendo em conta os 53 casos recuperados até ao momento, permanecem agora 37 casos activos na Região (35 no concelho de Câmara de Lobos, 1 no Funchal e 1 na Ponta do Sol).

A informação foi avançada, há instantes, na 60.ª conferência de imprensa, que tem por objectivo a apresentar os números referentes à situação da covid-19 na Região Autónoma da Madeira, e onde estão presentes o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia.

