Quase três dezenas apanhados com droga nos navios de cruzeiro

A principal notícia desta edição de domingo, 7 de Abril de 2019, é a de que 27 já foram detidos com cocaína em cruzeiros. Esta manchete vem acompanhada de um pequeno texto explicativo, no qual frisamos que “narcotraficantes procuram criar na ‘Pérola do Atlântico’ uma plataforma de distribuição de droga para a Europa. Nos últimos cinco anos, a PJ já apreendeu mais de 230 quilos de cocaína a bordo de quatro navios de cruzeiro, o que renderia cerca de 18 milhões de euros”. É caso para dizer, leia que vale a pena. Páginas 2 e 3.

Com uma foto de relevo o futebol jogado ontem na Madeira, com o título Marcar passo a seis jogos do fim, uma vez que “frente ao Aves, o Nacional cedeu um empate (0-0) comprometedor. Rosic e Vítor Gonçalves estão de fora no próximo jogo”. Leia a crónica nas páginas 14 e 15.

Outras notícias que damos destaque na primeira página: Concursos de professores lançados até ao final de Maio (página 4); Putzgrilla animam Festa de São Pedro (“Câmara da Ribeira Brava confirma primeiro cabeça-de-cartaz”) na página 35; Projecto evoca 140 anos da epopeia madeirense para o Havai (página 34) e Reembolso ‘na hora’ nas viagens inter-ilhas à espera dos operadores (página 5).

Hoje também é dia da nossa revista digital D7, que poderá conhecer ao pormenor acedendo a este link.

Bom domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO de sempre!