Quase 2 milhões para a ARM reabilitar infra-estruturas afectadas no 20 de Fevereiro

O Governo Regional autorizou a celebração de cinco contratos-programa com a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) por forma a que sejam reabilitadas, de forma definitiva, diversas infra-estruturas sob a sua gestão que foram danificadas aquando do 20 de Fevereiro.

De acordo com o que foi explicado por Pedro Calado, no final da reunião de Conselho de Governo desta tarde, em causa estão as “obras de reposição da rede de distribuição do Reservatório da Ameixieira (Ribeira Brava), num valor máximo de 300 mil euros; de reposição do funcionamento do Reservatório da Ameixieira (Ribeira Brava), num valor máximo de 550 mil euros; de reposição da conduta adutora do furo da Meia Légua, num valor máximo de 250 mil euros; de reparação das condições de segurança da descarga de emergência da Lagoa das Águas Mansas, num valor máximo de 400 mil euros; de consolidação do talude sobranceiro à Estação de Tratamento de Águas Lixiviadas da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra, num valor máximo de 400 mil euros”.

Por outro lado, foi também aprovado o decreto regulamentar regional que põe em execução o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019.

No que diz respeito à Empreitada de Reabilitação da Lota do Funchal, essa foi adjudicada à sociedade ETERMAR – Engenharia e Construção, S.A., pelo preço contratual de 3.992.463,25 euros, a acrescer o IVA à taxa legal em vigor.

Por fim, será celebrado um contrato-programa entre a Região Autónoma da Madeira e o Município da Ribeira Brava, tendo em vista a atribuição do apoio financeiro destinado a co-financiar a reparação e a reconstrução de infra-estruturas da responsabilidade do município, decorrentes da intempérie de 20 de Fevereiro de 2010, no montante máximo de 945 mil euros, para “obras de requalificação de várias passagens hidráulicas e taludes do concelho”, a serem executadas em 2019 e 2020.