Qualidade do destino ‘Madeira’ regista valor mais elevado de sempre

O “Estudo de Avaliação da Satisfação do Turista – 2018” é apresentado às 12h, no Centro de Estudos História do Atlântico – Alberto Vieira.

Relativamente às conclusões deste Estudo – e, entre outras, no respeitante a 2018, o DIÁRIO destaca dois pontos:

• A qualidade global do nosso destino regista o valor mais elevado de sempre, com 87,3%;

• Os Índices de Satisfação e Lealdade obtêm, também, os valores mais elevados de sempre, na ordem dos 82,4% e dos 84,2%, respetivamente.

O Estudo cumpre, entre outros objectivos, a actualização do trabalho anteriormente levado a cabo, pelo Governo Regional, no âmbito do Barómetro Regional da Qualidade e Inovação (BRQI), relativo aos anos de 2007, 2009, 2011 e 2014.

Cumpre, também, a necessária monitorização ao sector que decorre da Estratégia do Turismo da Região 2017-2021, actualmente em vigor.