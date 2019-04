‘Put Yourself in My Shoes’ reúne 38 na Escola da Levada

A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Levada) está a levar a efeito, desde a passada segunda-feira e até ao próximo domingo, a terceira mobilidade do projecto Erasmus+, denominado ‘Put Yourself in My Shoes”, na qual participam 28 alunos e dez professores.

Neste contexto, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participou, na terça-feira (2 de Abril), numa conferência que reuniu alunos, docentes e parceiros do projecto em torno de temas como a interculturalidade, igualdade e respeito.

Jorge Carvalho realçou a importância dos projectos Erasmus+ enquanto espaços de comunicação, partilha e convívio com outras culturas. “É importante para uma Região com os constrangimentos da ultraperiferia usufruir destas oportunidades de desenvolvimento do conhecimento e, perante realidades diferentes, pela comparação, perceber a nossa realidade. Este tipo de projecto deixa-nos particularmente satisfeitos porque, quando assumimos estas funções, a Região tinha apenas 11 projectos Erasmus + e neste momento tem 43”, relevou o secretário regional, considerando determinante para este aumento a criação, na Direcção Regional de Juventude e Desporto, de um núcleo de apoio específico para a área.

O ‘Put Yourself in My Shoes’ é coordenado pelo Colégio Santa Cruz (em Valência), envolve parceiros de Itália, de Espanha e de Portugal, e tem como principais objectivos dotar os participantes de atitudes, conhecimentos e competências básicas e transversais que lhes permitam partilhar experiências entre os parceiros europeus sobre práticas de inclusão, adquirindo um ponto de vista muito mais enriquecedor e útil para o seu quotidiano.

Para além disso, este projecto visa diminuir as diferenças linguísticas e promover o enriquecimento cultural, uma vez que os alunos acolhem nas suas casas os colegas dos países parceiros, bem como promover o seu enriquecimento curricular e a sua motivação, tendo em vista o seu desenvolvimento global enquanto cidadãos responsáveis na Europa e no Mundo. Os conteúdos serão desenvolvidos na área da cidadania activa, visando a inclusão, a solidariedade e a cooperação.

Neste terceiro encontro, estão agendadas diversas actividades, das quais se destacam a realização de um passeio numa ‘Levada’, as visitas à Associação Garota do Calhau e ao novo Centro de Inclusão Social da Madeira, para além dos habituais pontos turísticos da ilha.