PTP pede à CMF e ao Governo que abandonem projecto da ETAR no Lazareto

O PTP manifestou, hoje, o seu “profundo desagrado” pela decisão da Câmara do Funchal (CMF) em construir uma nova Estação de Tratamento de Águas Residuais, no Lazareto.

Numa iniciativa realizada no Almirante Reis, Raquel Coelho, criticou também o Governo Regional por apoiar a decisão da CMF, que irá financiar em 15% referente à comparticipação da autarquia no projecto financiado pela UE.

Para a deputada do PTP, “há muito tempo que a ETAR do Funchal apresenta deficiências estruturais graves no tratamento das suas águas residuais”, mas a seu ver “levar a mesma para o Lazareto irá implicar custos gigantescos” em termos de engenheira.

Raquel Coelho, considera, a opção da autarquia pelo Lazareto um “desbaratamento de dinheiros públicos”, acrescentando “que irá custar uma fortuna, bem mais do que o valor previsto para a remodelação da ETAR do Almirante Reis”.

A trabalhista lembra que o Funchal tem “inúmeras carências de habitação social para onde o dinheiro poderia ser canalizado se houvesse seriedade”. “Temos mais de 3500 pessoas em lista de espera na Sociohabita”, frisou.

Perante esta situação, o PTP apelou à CMF e ao Governo que abandone o projecto da ETAR no Lazareto e que proceda à requalificação da infra-estrutura do Almirante Reis, recordando que “existem muitas capitais europeias com ETARs a funcionar nos seus centros, sem emitirem quaisquer cheiros ou ruídos”.