Numa nota hoje dirigida à imprensa, o presidente do PTP - Madeira, Quintino Costa, alertou os madeirenses, em particular, os trabalhadores pequenos e médios empresários, para que “fiquem atentos e não continuem a transigir com o esvaziamento e atropelo dos seus direitos económicos, sociais e políticos”, numa nota repleta de críticas ao Governo Regional.

Referindo-se à questão dos Horários do Funchal, o PTP “exige que o Governo Regional em particular, o secretário da Economia, assuma as devidas responsabilidades desta situação, visto que este episódio é mais em muitos que caracterizam a nau sem rumo em que se tornou a administração da empresa HF”.

Por outro lado, o PTP propõe também ao Governo Regional que, “no âmbito das ajudas à economia nomeadamente as que são dirigidas às empresas para apoio a manutenção dos postos de trabalho, sejam divulgadas as ajudas e os seus destinatários, para que o contribuinte possa fiscalizar os dinheiros públicos e a sua eficácia na manutenção do emprego”.

O PTP diz também não entender “quais as razões do atraso nas várias ajudas que têm sido amplamente publicitadas pelo senhor secretário”.

“Na verdade, constatamos que há cada vez mais pessoas a passarem fome e a se socorrerem das instituições. Muitos trabalhadores estão em lay off mas totalmente desprotegidos, visto que as entidades patronais dizem que só pagam depois de receber as ajudas que tardam em chegar. A inspecção de trabalho parece também estar em lay off”, sustenta Quintino Costa.

“Em tempo de epidemia a irresponsabilidade e o oportunismo não devem vencer”, frisa o deputado, alertando para que não se repitam “as injustiças sociais e económicas que se verificou com a Lei de Meios”.