PSP recebe doação de duas mil máscaras

O Comando Regional da Madeira recebeu, nesta tarde de 8 de Maio, duas mil máscaras cirúrgicas doadas pelas empresas ‘CFarma – Centro Farmacêutico da Madeira’, representada por Gonçalo Sousa, e ‘Farmadeira BY Plural’, representada por Pedro Ferreira, num acto que contou com a presença do secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos.

Na ocasião, os responsáveis das empresas manifestaram que este acto era a “expressão do reconhecimento e gratidão do importante trabalho da Polícia de Segurança Pública da Madeira, na protecção da população desta Região Autónoma e no combate à pandemia do coronavírus na Região Autónoma da Madeira”.

Por seu turno, o comandante do Comando Regional da Madeira, em nome de todos os profissionais da PSP da Madeira e Porto Santo, agradeceu a doação e informou que este material constituirá “um reforço” para a reposição das máscaras dos ‘kits’ de protecção individual, existentes em todas as viaturas e em todas as esquadras, “sempre que houver necessidade de serem utilizadas pelos seus profissionais”.

Com efeito, reafirmou que “é parte da política da PSP na prevenção de contágios desta pandemia, a nível nacional, o uso obrigatório de viseira, sendo o uso complementar das máscaras cirúrgicas e de luvas, distribuídas pela PSP, para situações operacionais concretas em que haja um risco acrescido de contágio para os seus profissionais” e deu o exemplo das operações relacionadas com o cerco sanitário da freguesia de Câmara de Lobos.

“Esta política tem-se revelado adequada não se registando, até ao momento, qualquer caso de contágio entre os profissionais do Comando Regional da Madeira”, vincou.

Realçou igualmente que “o Comando Regional tem gerido todos os equipamentos de prevenção, quer os distribuídos pela PSP, quer os doados por diferentes entidades, de forma muito criteriosa e racional de modo a garantir que os mesmos estejam disponíveis aos seus profissionais sempre que as situações operacionais o aconselhem e que existam ‘stocks’ em quantidade para repor, de imediato, os equipamentos de prevenção usados”.

Recordou ainda que “a PSP foi a primeira instituição a distribuir e usar viseiras de protecção facial de forma generalizada, fora do âmbito hospitalar, e que o uso de tal equipamento em substituição da máscara comunitária está previsto na legislação nacional e nas normas regionais de prevenção da transmissão da covid-19”.

Na intervenção final, o secretário regional da Saúde e da Protecção Civil agradeceu “o gesto” das empresas das empresas regionais e transmitiu que “é um merecido reconhecimento pelas várias missões que Polícia de Segurança Pública tem desempenhado na prevenção da pandemia e na fiscalização das medidas decretadas pelas autoridades regionais”.

Pedro Ramos enalteceu ainda “o importante papel das forças de segurança e dos seus profissionais, bem como as respostas dadas pela indústria farmacêutica no combate à pandemia de covid-19”.