PSP realizou acção de fiscalização em vários estabelecimentos da Madeira

No âmbito da operação policial designada ‘Planeta Azul I – Retrovírus’, o Comando Regional da PSP Madeira, através da Divisão Policial do Funchal, levou a cabo uma fiscalização no que respeita ao material descartável (luvas, fatos e máscaras) e ao circuito de gestão de resíduos hospitalares, que aumentaram de forma substancial.

Foram fiscalizados dois operadores de resíduos grupo I e II existentes na cidade do Funchal, assim como clínicas veterinárias, serviços médicos, lares de idosos, estabelecimentos comerciais vocacionados para serviços de tatuagens e/ou piercings, tendo sido verificado a conformidade dos seus procedimentos com a legislação actualmente em vigor.

A Polícia de Segurança Pública irá prosseguir com as operações ambientais.