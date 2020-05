A PSP, o grupo de Motards do Porto Santo e a Junta de Freguesia local vão recolher alimentos, bens de primeira necessidade, roupa e brinquedos, nos dias 8, 9 e 10 de Maio, em plena Ilha Dourada.

“Considerando os efeitos nefastos da pandemia na economia porto-santense, cuja população, com trabalhos em grande parte precários, vive essencialmente do turismo e conhecendo também o encerramento temporário das escolas e creches, com as devidas consequências na alimentação e economias familiares, pretende-se levar a cabo, através da estrutura policial em estreita colaboração com a Junta de Freguesia, a iniciativa de recolha e distribuição de alimentos, roupa, fraldas e brinquedos à população carenciada, principalmente a que é ou foi vítima dos efeitos da actual pandemia”, pode ler-se num comunicado de imprensa enviado à redacção do DIÁRIO.

Ora, sabendo que as creches e escolas do Porto Santo se encontram temporariamente encerradas e que a economia da ilha “baseia-se essencialmente no turismo, a preocupação e objectivo principal da presente acção centra-se em dois aspectos: que não falte ‘pão na mesa’ às crianças e população em geral e ao mesmo tempo ficar a conhecer outras necessidades que a população detenha.

Assim, tanto a PSP como a Junta de Freguesia do Porto Santo pretendem, através da estrutura policial, em estreita colaboração com os parceiros locais, “localizar e identificar famílias que possam estar a passar por dificuldades” e “elaborar uma campanha de recolha de géneros alimentícios e bens de primeira necessidade a serem entregues no posto da PSP (em qualquer horário) e na Junta de Freguesia (entre as 9 e as 17 horas).

“A ideia inicial era proceder também à recolha, directamente, no Pingo Doce. No entanto este pedido foi indeferido dadas as normativas nacionais adoptadas pelo Grupo Jerónimo Martins. Não obstante e sendo compreensível, dada a situação no país e no mundo, o Grupo mostrou-se sensível a esta situação e prontificou-se a ajudar as famílias carenciadas afectadas pela covid-19 com um cartão presente Pingo Doce pré-carregado, cartão este que possibilita a compra de produtos alimentares de primeira necessidade para depois ser feita a gestão dos mesmos pelas famílias, sendo a solução possível (por parte do Grupo) neste momento em que vivemos”, indicou a presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo, Maria Brito de Melim.

Também na sequência da já demonstrada vontade em colaborar, sabe-se também que o grupo de Motards do Porto Santo “foi contactado e mostrou, uma vez mais, prontidão em apoiar no que fosse necessário, dizendo ‘presente’ a mais esta iniciativa”.

Importa referir ainda que todos os colaboradores nesta acção vão utilizar Equipamentos de Protecção Individual, de acordo com as normas vigentes.