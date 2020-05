PSP já distribuiu mais de 375.000 pulseiras a crianças para evitar que se percam

A Polícia de Segurança Pública informou que já distribuiu mais de 375.000 pulseiras a crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 10 anos, no âmbito do programa ‘Estou Aqui! Crianças (EA)’, criado em 2012. Uma parceria com a Altice Portugal, através do MEO e da Fundação Altice, Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Rádio Comercial, Missing Children Europe e Instituto de Apoio à Criança, que em 2019 abrangeu mais de 77 mil crianças, registando-se 8 activações e 8 situações de accionamento da pulseira para garantir a reunião de uma criança perdida com a família.

Cada pulseira distribuída dispõe de um código alfanumérico único o qual permite que qualquer pessoa que encontre uma criança perdida a sinalize via 112. Essa chamada é encaminhada para a PSP que dispõe dos dados associados à pulseira e, de forma célere, contata os pais, educadores ou tutores da criança que se encontre perdida, promovendo o reencontro.

“Tradicionalmente, têm início em maio as inscrições para a nova edição anual do programa. Contudo, atendendo ao especial contexto de saúde pública que vivenciamos, a validade das pulseiras da edição de 2019 que estariam activas até 31 de Maio, é prolongada até 15 de Julho”, informou o Comando Regional da PSP.