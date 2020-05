PSP e GNR fiscalizam menos movimento nas estradas, veja o vídeo

A circulação entre concelhos está proibida desde as 00:00 de hoje e até às 23:59 de domingo, sendo apenas permitida por motivos de saúde ou por “urgência imperiosa”, e por isso o movimento de pessoas e veículos na zona Oeste e Via Rápida faz-se com muito menos intensidade quando comparado com a semana da Páscoa, altura em foram igualmente impostas as mesmas restrições adicionais à circulação.

Esta manhã, durante a reportagem o DIÁRIO, constatou a fiscalização conjunta de elementos da GNR e da PSP no nó da Via Rápida na Quinta Grande, ponto com mais tráfego, com meia dúzia de constrangimentos, um dos quais num veículo de transporte de entrega de mercadorias cuja capacidade de ocupantes eram de três passageiros e no qual a capacidade estava preenchida.