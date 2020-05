“Numa altura em que os nossos empresários precisam de ajuda para reinventarem os seus negócios e para regressarem à normalidade que é o ganha-pão de muitas famílias que aqui vivem, é da maior importância que a própria autarquia dê o exemplo e invista na aquisição de produtos junto das empresas do concelho, produtos esses que, sendo necessários, podem representar uma grande ajuda para quem não tem outro rendimento”. A afirmação é do vereador do PSD Lino Pita que, na reunião de hoje, insistiu na necessidade de “haver mais apoio e atenção aos empresários da Ponta do Sol” e sugeriu, neste enquadramento, que a aquisição de material de protecção individual – máscaras, viseiras e outros – pela autarquia e para os seus funcionários e entidades tuteladas, fosse concretizada “junto das empresas que têm essa oferta no concelho”.

“Reconhecendo as dificuldades que os nossos empresários enfrentam actualmente, não faz sentido irmos lá fora comprar quando temos cá dentro e esse seria apenas um dos muitos gestos que representariam a atenção e o cuidado que as nossas empresas precisam e merecem nesta fase em que a contenção do vírus mas, também, a recuperação económica são ou deveriam ser objectivos comuns”, sublinha o vereador Social-democrata, acrescentando que “há soluções que são simples e que até nem envolvem grande investimento mas que representam, em contrapartida, um apoio fundamental para quem mais precisa”.

Lino Pita voltou a lembrar a necessidade de haver uma outra preocupação, por parte desta Câmara, em corresponder às necessidades das empresas da Ponta do Sol, no sentido de “serem definidas e implementadas medidas de apoio excepcionais que, directa ou indirectamente, aliviem encargos”. Entende que estas medidas, em complemento ao apoio social que também se impõe, “não podem demorar muito mais, sob pena de estarmos a colocar em causa a sustentabilidade da nossa economia local, o emprego e a qualidade de vida da nossa população”, disse.

Lembrando que este combate “é de todos e deve ser feito em conjunto e em nome do que é melhor para os Munícipes e para o concelho”, o social-democrata reforça a importância de acautelar a contenção da doença e destaca a responsabilidade e o sentido cívico que todos os Ponta-Solenses têm demonstrado, desde a primeira hora, neste processo.