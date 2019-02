PSD Santana questiona Câmara Municipal sobre Parque das Merendas de São Jorge

O PSD Santana esteve esta segunda-feira no Parque de Merendas de São Jorge para exigir que a Câmara Municipal de Santana “devolva” a utilização “livre” daquele espaço à população local e aos visitantes.

A vereadora social-democrata, Cláudia Perestrelo, esteve no local para “denunciar uma situação” que diz estar a ser “alvo de críticas por parte da população”. Isto porque, duas instalações de espaço público não estarão a funcionar como tal. Cláudia Perestrelo diz que “neste momento o acesso às casas de banho está limitado ao horário de funcionamento do restaurante (privado). E a utilização do churrasco depende da autorização do dono do restaurante, e neste momento está vedado”.

Claudia Perestrelo quer saber como é que a autarquia vai actuar: “A dúvida do PSD Santana é: a autarquia vai alterar as regras de concessão? A Câmara Municipal vai passar a atribuir a gestão do espaço a privados? Um espaço que é público, ou a população pode continuar a usufruir livremente deste espaço?”.

O PSD Santana explica que o Parque das Merendas foi inaugurado em 2011 e que “ foi feita uma concessão a privados de uma exploração na área da restauração há seis anos”. Como os espaços são contíguos, a vereadora acredita que “ existe uma confusão relativamente à manutenção e à limpeza”.

O proprietário [concessionário do Café Cabo Aéreo] “é mais uma vítima” do executivo do CDS, porque tomou a iniciativa de colocar regras de utilização no espaço, uma vez que “a Autarquia se demitiu das suas responsabilidades”, afirmou, continuando: “O proprietário já fez, inclusive, uma exposição ao presidente da Câmara para que fossem os serviços municipais a manter as casas de banho e a criar regras de utilização dos churrascos. No entanto o edil do CDS nada fez.”

Para Cláudia Perestrelo a situação é de fácil resolução se os recursos humanos do Município fossem devidamente aproveitados. “A Câmara pode, perfeitamente, acompanhar a abertura e encerramento quer do churrasco quer das casas de banho, através da criação de um regulamento para este espaço na óptica do utilizador responsável”.

O PSD defende “que se devolva a utilização livre deste espaço à população e aos visitantes”, uma vez que se trata de uma zona de atracção e de uma beleza ímpar. Da forma como a Autarquia está a gerir o espaço público perde-se uma oportunidade de “receber condignamente a população e os turistas”, rematou.