PSD reúne o Conselho Regional no próximo sábado

O Conselho Regional do PSD-M, principal órgão deliberativo entre congressos, reúne-se, no próximo sábado, no Madeira Tecnopólo. Esta é a última reunião antes das eleições legislativas regionais de 22 de Setembro.

A reunião acontece uma semana antes da Festa do Chão da Lagoa (28 de Julho) e deverá ter como temas em destaque o balanço ao mandato do governo e da assembleia regional e a preparação da campanha eleitoral. Do Conselho Regional fazem parte os 71 membros eleitos em congresso, 15 representantes da JSD, 15 dos TSD, os membros da Mesa do Congresso, os presidentes das comissões políticas concelhias e um representante de cada freguesia. Também participam, sem direito a voto, os membros dos outros órgãos do partido, deputados e autarcas.