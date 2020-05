Os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal de Machico apresentaram, hoje, 14 de Maio, um Voto de Protesto pelo “não cumprimento do voto de recomendação, pela falta de pluralidade democrática e pelo alarme social causado junto da população”, no dia do concelho de Machico.

Uma posição que é justificada pelo Presidente da Concelhia do PSD Machico pelo facto de a Câmara ter “desrespeitado o voto que foi aprovado, por unanimidade, a 16 de Abril, sobre a não celebração do dia do concelho, atendendo à necessidade de proteger a população e cumprir com as restrições emanadas pelas autoridades de saúde da Região, em relação à protecção e prevenção de contágio da Covid-19”.

Norberto Maciel diz que, em vez disso, “o Executivo socialista optou por uma cerimónia simbólica, predominantemente digital que colocou em causa o sentido democrático, atendendo ao acordado em reunião oficial, ao excluir da mesma toda a oposição”.

Diz mesmo que estas comemorações “atentaram contra a representatividade das forças políticas nos diversos órgãos municipais, eleitos pelo povo em sufrágio universal”, sendo esta uma situação “grave”.

Para o PSD, trata-se de uma opção do Município que “acaba por contradizer a postura dos que festejam, com pompa e circunstância, a democracia em Abril, mas depois não a praticam”. Entende que “estas comemorações foram, atendendo ao período em que vivemos e à hora em que foram realizadas, muito mal estruturadas e até causadoras de alarme social na população do concelho de Machico, com a excepção da tradicional homenagem aos antigos combatentes – que foi justa e é de valorizar, até porque é destinada a pessoas que merecem todo o nosso respeito – e do concerto comemorativo, uma edição de qualidade extra de imagem e de som da era digital, sublime e genial, que veio afirmar a riqueza cultural e musical que o concelho possui”.

A vereação Social-democrata apresentou, nesta reunião, um Voto de congratulação pelo 18.º Aniversário do Ludens Clube de Machico, instituição que tem vindo a desenvolver um trabalho notável a favor da crescente afirmação desportiva do concelho, e uma Nota de Pesar pelo recente falecimento de Manuel Nicolau, ilustre filho da terra de Machico, manifestando as mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor.