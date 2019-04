“PSD protege grandes devedores ao Fisco e à Segurança Social na Madeira”

Numa iniciativa política promovida esta segunda-feira (dia 1 de Abril), junto ao centro de saúde do Bom Jesus, o Bloco de Esquerda (BE) apelou ao Governo Regional que aplique as “boas práticas” dos serviços de saúde no continente na Madeira e deixa de “desculpar-se” com os problemas.

“O Governo Regional gosta de apontar os problemas nos serviços de saúde do continente, diz que lá ainda é pior que na Madeira, para desculpar-se dos problemas da Região. É uma desculpa conveniente do PSD”, acusa o BE, acrescentando que “noutros capítulos há boas práticas que o Governo Regional poderia replicar, bom seria que o Governo Regional olhasse aos bons exemplos e copiasse o que de bem se faz lá fora”, nomeadamente no que toca à “transparência”.

“No capítulo da transparência, o governo central torna públicas listas de grandes devedores às Finanças e à Segurança Social, para toda a gente saber quem são esses grandes devedores e a publicidade funciona como um incentivo ao cumprimento das obrigações fiscais. Na Madeira não é assim, o PSD entende que não convém ao povo saber quem são os grandes devedores e protege-os com o segredo”, salienta o Bloco.

Neste sentido propõe aos partidos da oposição, em especial o PS que, “em ano de eleições regionais”, se comprometam a publicar no futuro das listas dos grandes devedores. Posição defendida pelo BE.