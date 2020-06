Através de comunicado dirigido à imprensa, o Grupo Parlamentar do PSD/Madeira reagiu à acusação do PS de que os social-democratas haviam feito “copy-paste” de uma proposta anunciada que ‘Recomenda ao Governo Regional a candidatura ao regime escolar fruta, produtos hortícolas e leite nas escolas públicas da Madeira e do Porto Santo’, conforme noticiou ontem o nosso matutino na sua edição imprensa.

“O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na edição de 3 de Junho, do Diário de Notícias da Madeira, reivindica a autoria de uma proposta anunciada pelo PSD que ‘Recomenda ao Governo Regional a candidatura ao regime escolar fruta, produtos hortícolas e leite nas escolas públicas da Madeira e do Porto Santo, acusando o PSD de copy paste. Perante tais declarações, importa esclarecer que a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD Madeira foi estruturada com base na legislação europeia e adaptada e aplicável ao referido regime, articulando o enfoque nos objectivos da Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura, promovida pelo Governo Regional da Madeira”, começa por referir o PDS, argumentando que a proposta do Partido Socialista foi, por seu turno, “apresentada como proposta de alteração ao Orçamento da Região, de maneira descontextualizada”.

“No entendimento do Grupo Parlamentar do PSD Madeira, esta não é uma medida de Orçamento, mas um complemento àquela que já é uma acção do Governo Regional da Madeira”, reforça a mesma nota.

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira refere ainda que “sendo a candidatura ao regime escolar fruta, produtos hortícolas e leite, uma iniciativa anual, cuja candidatura é feita até 31 de Julho, junto do IFAP, a apresentação do Projecto de Resolução do PSD torna-se ainda mais oportuna, pois decorre, neste momento, o concurso público regional para o fornecimento de refeições ao pré-escolar e primeiro ciclo para o próximo triénio escolar”.

Face ao exposto, o Grupo Parlamentar do PSD Madeira “não aceita a acusação de copy paste, quando a sua proposta de projecto resolução vai mais longe na defesa da nossa produção e aponta outras culturas frutícolas, para além da banana, como elegíveis para os bufetes escolares”. Por outro lado, considera que esta atitude demonstra que o PS “não leu a recomendação proposta”.

O PSD lamenta ainda que “o PS não tenha sido capaz de diagnosticar as necessidades dos produtores, nem, tão pouco, de encetar propostas que visem a prossecução e aprofundamento da alimentação saudável nas escolas, em simbiose com o que, aliás, já é feito nos nossos estabelecimentos de ensino”.