Brício Araújo apresentou-se na ALM como único deputado do grupo parlamentar do PSD. O deputado tem destacado um conjunto de características do povo madeirense que luta e não se esqueceu da parte dele que sofre as consequências da ditadura na Venezuela.

Brício Araújo defende que, nas circunstâncias actuais, “todos os recursos se devem destinar ao essencial.”

O deputado elogia os heróis do passado, mas igualmente os dos nossos dias, por exemplo, aqueles que lutam contra a pandemia, desde os da Saúde e protecção civil aos que actuam na solidariedade aos demais cidadãos.

O deputado do PSD diz que é imperioso corresponder ao que o povo espera e deseja.

Brício Araújo, que é advogado, lembra o percurso que levou à Constituição de 1076 enquanto pilar do Estado democrático.

Mas se Abril é importante, Novembro também no combate à esquerda radical que queria perverter Abril.

Bricio Araújo citou o constitucionalista Jorge Miranda para reivindicar para o PSD méritos no regime democrático instituído no País.

O deputado do PSD voltou a defender uma revisão da constituição, do estatuto político-administrativo da Madeira e da lei de finanças das regiões autónomas. “Este é o momento de todos os partidos se colocarem do lado certo” para ultrapassar resistências centralistas. “É preciso pôr fim às desconfianças infundadas, relativamente à Madeira”. O PSD propõe “um pacto da autonomia”.