PSD Machico acusa executivo socialista de “falta de visão, investimento e cuidado” no Município

A falta de limpeza e de manutenção do caminho municipal do Lombo das Faias e Lameirão, a degradação do Arrebentão e a falta de visibilidade, devido ao crescimento desorganizado de arbustos, no caminho do Salão foram, entre outras, algumas das preocupações apresentadas pela Vereação Social-democrata, ao Executivo Municipal de Machico, na última reunião de Câmara.

Preocupações expressas que, conforme sublinham, “acabam por partir, sempre, do mesmo principio, que é a falta de visão, investimento e cuidado, por parte da Câmara Municipal, com a imagem e segurança neste concelho”, sendo certo que “não pode continuar à mercê da gestão corrente e de uma estratégia que pouco ou nada abona a favor dos seus Munícipes”, refere o PSD Machico.

Criticando a apatia do Executivo socialista em resolver os problemas da população, os social-democratas insistem na necessidade de haver “outra resposta e outra capacidade para lidar com as reais preocupações e necessidades de quem vive no concelho”, sendo a falta de manutenção dos arruamentos públicos “apenas um exemplo do desmazelo a que Machico, infelizmente, está votado nos últimos anos”.

Os vereadores social-democratas garantem continuar a lutar “pelo que é melhor para Machico”, ouvindo a população e recolhendo toda a informação necessária para “confrontar o Executivo perante uma actuação que não é aquela que a população merece e mais ambiciona”.