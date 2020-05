PSD/M reitera defesa incondicional da Madeira e prepara estratégia para as Autárquicas

A Comissão Política do PSD/Madeira, hoje reunida, começou por reiterar o seu compromisso a favor da Madeira, mais uma vez evidente na forma como o Governo Regional marcou a sua posição no combate e contenção da pandemia covid-19, num trabalho que os social-democratas consideraram “exemplar, em prol da saúde de todos os Madeirenses e porto-santenses”. A este propósito, enalteceu as 130 medidas que, exclusivamente suportadas pelo Orçamento Regional até à data, foram tomadas para acautelar não apenas a resposta do ponto de vista sanitário, mas, também, a nível social e económico.

Reiterando “a defesa incondicional dos interesses da Região, em primeiro lugar e em todas as circunstâncias”, a Comissão Política reconheceu, igualmente, as diligências levadas a cabo, pelo Governo Regional, junto do Governo da República, para que a Madeira pudesse ver assegurada as suas justas reivindicações, lamentando, todavia, a falta de resposta do Estado Português para com a Região, assim como do Presidente da República.

Falta de resposta que levou a que o PSD nacional avançasse, em concertação com o PSD/M, na Assembleia da República, com dois projectos de Lei que visam a suspensão da lei das Finanças Regionais e o adiamento do Programa de Ajustamento da Região, medidas essas que são fundamentais para que a Região possa corresponder, ainda mais, às necessidades, presentes e futuras, da população, em função da crise resultante da pandemia.

Uma postura inaceitável da República que conta com a cumplicidade do PS local, também alvo de críticas nesta Comissão Política, atendendo “à falta de seriedade, de sensibilidade e de responsabilidade que demonstrou em todo este processo, numa postura recorrente que, em vez de apoiar e defender o povo madeirense, limitou-se, mais uma vez, a desculpar e a disfarçar os atrasos e a falta de solidariedade da República para com a Madeira”.

Em sentido inverso, o PSD/M “continuará a trabalhar em prol de todos os Madeirenses e porto-santenses e, nesta fase, a favor da recuperação social e económica que se impõe” e reafirma a sua total disponibilidade para esgotar todas as soluções, seja em diálogo com o Governo da República, seja no Parlamento nacional, no sentido de garantir a defesa do interesse superior desta Região.

Sublinhando a postura positiva que os militantes social-democratas assumiram neste período de confinamento, a Comissão Política reforçou, ainda e nesta reunião, a necessidade da união e mobilização do Partido para o próximo desafio eleitoral de 2021, admitindo que será necessário um processo de adaptação que está, neste momento, a ser preparado.

Uma estratégia de actuação partidária rumo à vitória nas Autárquicas de 2021 que – respeitando as normas decorrentes das Autoridades de Saúde – permita assegurar que a mensagem política continue a chegar aos seus destinatários e que, acima de tudo, a defesa dos interesses da Madeira continue a ser, a todos os níveis, uma prioridade.

Desta reunião resultaram as seguintes conclusões:

