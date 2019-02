PSD-M ‘ataca’ Costa e passividade de Marcelo e deixa anúncio de Cláudia para terça

Os social-democratas, reunidos em Conselho Regional do PSD-M, que decorreu hoje no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, ‘atacaram’ e condenaram a “falta de seriedade do Governo da República”, liderado por António Costa, mas as críticas estenderam-se igualmente ao Presidente da República que “já deveria ter condenado e contestado” os “boicotes às soluções para os problemas desta Região” e recriminado a “estratégia político-partidária” socialista.

Outro dado quase certo será o anúncio oficial da indicação de Cláudia Monteiro de Aguiar recandidata a eurodeputada. À saída do Conselho Regional, Miguel Albuquerque escusou-se a confirmar aos jornalistas, dizendo apenas que terça-feira seria anunciado a escolha do PSD-M, no entanto a parlamentar recebeu elogios e parabéns de conselheiros pela iminente indigitação.

Seja com for, tanto a cúpula como as bases mostraram estar sintonizados considerando ser nítida a “caça ao voto” e a “cumplicidade do PS-M”, que estará a “usar o aparelho do Estado para promover a sua estratégia político-partidária” que “nada resolveu, a bem da Região e dos madeirenses, para deliberadamente afrontar a governação regional”.

Palavras de combate político em direcção a Lisboa contidas em doze pontos, tantos quantos eram as conclusões efectuadas com especial ‘carinho’ ao Governo da República que se torna “inaceitável” tolerar tamanhos actos, denunciaram num auditório que chegou a ser pequeno para a afluência, declarou João Cunha e Silva, porta-voz dos social-democratas que preside à Mesa do Conselho Regional.

O primeiro depois do Congresso realizado no final de Janeiro e que consagrou Miguel Albuquerque como líder do PSD-M. Seja como for, na frente da plateia chegou a estar sentado Pedro Ramos, Miguel de Sousa, Guilherme Silva ou Cláudia Monteiro de Aguiar, estes últimos, figuras que foram sendo apontadas como possíveis eurocandidatos, sendo quase certo que a escolha de Albuquerque penderá para a ainda eurodeputada, embora não tivesse expressado esse anúncio que se espera esteja por horas ou dias.

Para trás, o Conselho Regional destacou, a “determinação do Executivo do PSD-M no cumprimento dos compromissos assumidos junto da população, tendo por base uma estratégia em continuidade que confirma o investimento na saúde, na educação e nas áreas sociais, o apoio às famílias e empresas e, naturalmente, a diminuição de impostos e o combate ao desemprego, como prioridades da governação”.

Paralelamente, o PSD-M garante que continuará a persistir na resolução dos dossiês que, “na dependência da República, teimam em ser ignorados, nomeadamente o Ferry, o subsídio de mobilidade e a redução das taxas de juro”, entre outros.

Piscando o olho ao eleitorado vindo da Venezuela, os social-democratas sublinham “o esforço de integração socioprofissional que tem vindo a ser promovida, a vários níveis e pelo Executivo regional, junto dos emigrantes luso-venezuelanos que regressaram à Região”.

Ainda pela positiva, o Conselho Regional congratula-se com os resultados da actividade económica da Região, que “cresce, consecutivamente, há 65 meses, assim como com a taxa de desemprego, fixada nos 8,8% no ano de 2018, a mais baixa taxa registada desde 2011”.

Na sequência dos contactos que têm vindo a ser estabelecidos junto dos militantes, o PSD/Madeira reforça a sua estratégia de maior proximidade às bases, já a partir do início desta próxima semana, numa programação que, durante aproximadamente um mês, percorrerá cada um dos 11 concelhos da Região.

Tal como o DIÁRIO já deu conta, o PSD-M promoverá uma série de encontros com a população, “visando auscultar e recolher o contributo de todos os madeirenses para o próximo Programa de Governo, assim como apresentar o balanço do actual, cujas medidas estão, na sua maioria, cumpridas e em curso”, uma espécie de continuidade às iniciativas do ‘Governo de Proximidade’, com as visitas dos Secretários Regionais às freguesias, e aos ‘Encontros com os Militantes’, com a presença de Albuquerque.