PSD-M acusa PS e Célia de “empurrar com a barriga” esquadra da Ponta do Sol

Sara Madruga da Costa considera que os socialistas estão a “empurrar com a barriga a resolução de mais um problema que é importante para os ponta-solenses”. A parlamentar social-democrata, eleita à Assembleia da República, falava da concretização da esquadra da PSP no município da Ponta do Sol que inicialmente foi apontada para a Casa dos Magistrados, mas recentemente, tal como foi anunciado pelo nosso jornal, existe uma mudança de planos sendo que agora a melhor localização será no Jardim Municipal.

Para os social-democratas este é um sinal evidente de que existe uma estratégia clara dos socialistas para “ganharem tempo” adiando a concretização da promessa da instalação da esquadra de uma “bandeira política” que o PSD-M faz questão de não esquecer, sublinhou.

Acompanhada dos seus colegas de bancada e ainda de vários autarcas eleitos pelo PSD-M, a deputada entende que os avanços e recuos do PS “são perda de tempo”, na medida em que recordou ter sido anunciado pelo Governo da República e pela Câmara Municipal que a empreitada iniciar-se-ia em Janeiro deste ano: “A verdade é que ainda estamos a ouvir a discussão do local da esquadra”, observou, reforçando que os socialistas estão a enganar os munícipes, de resto, Juvenal Silva, presidente da concelhia acusou a presidente da edilidade, Célia Pessegueiro de efectuar “propaganda enganosa” sobre esta matéria.