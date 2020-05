O Grupo Parlamentar do PSD exige a retoma, o mais rapidamente possível, das ligações aéreas entre a Madeira e o Porto Santo, que foram canceladas até ao dia 24 de Outubro. A medida interrompe assim o serviço público a que a Região tem direito, agrava a ultraperiferia a que os porto-santenses estão sujeitos e compromete o princípio da continuidade territorial, acusa os sociais-democratas numa iniciativa realizada hoje no Porto Santo.

Bernardo Caldeira não compreende o “silêncio e passividade por parte do Governo da República” relativamente a esta situação que em muito prejudica a população e a economia da ilha.

O deputado lembra que este concurso é da responsabilidade do Governo da República, que “já falhou com a população do Porto Santo, quando, por falta de pagamento, esta se viu privada de ligações aéreas durante cerca de duas semanas, sendo urgente que o Estado clarifique toda esta situação e garanta que a ligação Porto Santo-Madeira-Porto Santo estará assegurada o mais brevemente possível”.

Para Bernardo Caldeira, esta situação não se justifica, numa altura em que se vive uma fase de pré-desconfinamento e em que se procura relançar a economia e o turismo. O deputado lembrou que o PSD já deu entrada, no início de Maio, de um requerimento para uma audição à direcção da Binter, estando a Assembleia Legislativa, neste momento, a aguardar o agendamento.