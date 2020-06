PSD exige mais apoios à população do Porto Moniz

Os representantes do PSD na Assembleia Municipal do Porto Moniz defenderam, na apreciação do Relatório de Actividades e da Situação Financeira da Câmara Municipal, relativo ao primeiro semestre do ano sublinham “a verdade e objectividade dos números”, por contraponto “às mentiras do Presidente da autarquia”.

Segundo os sociais-democratas, “este Relatório torna evidente que a perda de receita em algumas das fontes foi sendo largamente compensada por outras, nomeadamente na cobrança de impostos, ao contrário da mensagem que habitualmente é transmitida à população, pelo Executivo, de que não há verba disponível, apenas e só para justificar a sua falta de resposta, concretamente nesta fase de pandemia”.