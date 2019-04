PSD exige à República o fim do tratamento diferenciado dos trabalhadores da RTP Madeira

Os deputados do PSD na Assembleia da República exigiram ao Governo da República o fim do tratamento diferenciado dos trabalhadores da RTP Madeira bem como a harmonização das tabelas salariais e das progressões desses mesmos trabalhadores perante os outros centros da RTP.

De acordo com a deputada Sara Madruga da Costa, esse é o objectivo do projecto de resolução que o PSD apresentou na Assembleia da República, “o fim do tratamento diferenciado dos trabalhadores do Centro Regional da RTP Madeira perante os outros centros, quer na harmonização das tabelas salariais, quer nas candidaturas ao PREVPAP”.

“Temos vindo a denunciar, durante esta legislatura na Assembleia da República, situações verdadeiramente inadmissíveis de tratamento diferenciado entre os diferentes centros da RTP.”

“Entre as situações de discriminação está o desfasamento entre as tabelas salariais e a progressão das carreiras dos trabalhadores da RTP Madeira bem como a reprovação de todas as candidaturas desses mesmos trabalhadores no Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários do Estado,“ explicou Sara Madruga da Costa.

Segundo a deputada madeirense, com esta iniciativa legislativa, pretende-se “pressionar o Governo da República a resolver de uma vez por todas esta situação”, estranhando-se “o silêncio da Ministra da Cultura sobre esta matéria na sua recente visita à Madeira”.