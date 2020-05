PSD enaltece “medida atempada do Governo” e “atitude cívica da população” de Câmara de Lobos

O Grupo Parlamentar do PSD considera que a cerca sanitária instalada na freguesia de Câmara de Lobos, pelo Governo Regional e pelo Serviço Regional de Saúde, em articulação com as autoridades de saúde, com a Câmara municipal, a junta, as forças de segurança e a protecção civil, resultou num “sucesso”.

“Para este sucesso foi fundamental o empenho de todos, nomeadamente da população da freguesia e, em particular os moradores do complexo habitacional Nova Cidade”, afirmou o deputado Higino Teles, que, por ser residente naquela freguesia, também foi atingido pela medida.

Reconhecendo o “bom desempenho”, quer da comunidade, quer de todas as entidades que estiveram envolvidas, o deputado anunciou que o grupo parlamentar do PSD deu hoje entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de saudação à população da freguesia de Câmara de Lobos “pela atitude cívica e responsável, perante todas as condicionantes da cerca da sanitária, e respeito evidenciado pelas recomendações das autoridades de saúde, enaltecendo, igualmente, o papel essencial das autoridades locais”.