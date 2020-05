PSD do Caniço oferece máscaras à população

Alguns militantes do PSD/Caniço elaboraram, de acordo com as normas em vigor, cerca de meio milhar de máscaras de protecção, reutilizáveis, que estão a ser distribuídas na freguesia, especialmente junto das pessoas mais idosas e carenciadas.

O presidente da Comissão Política, Humberto Rodrigues, diz que este é um exemplo de que, neste combate contra a pandemia da COVID-19, “todos temos e devemos assumir o nosso papel, enquanto cidadãos, tanto individual como colectivamente, para reforçar a nossa protecção e a dos outros, evitando a propagação do vírus na Região”.

Este é um contributo que, sublinha, assume ainda maior relevância “numa altura em que se prepara a reabertura das actividades económicas e em que o uso destas máscaras, para além de recomendado a toda a população, passa a ser obrigatório nos transportes públicos, comércio local e centros comerciais”.

O PSD do Caniço destaca “a coragem e a antecipação do Governo Regional nas medidas que foram tomadas para combater a pandemia” e enaltece, igualmente, “o sentido de responsabilidade, o civismo e a resiliência com que a população tem seguido as recomendações”.