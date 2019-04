PSD diz que “mexidas no trânsito infernizam a vida dos funchalenses”

O vereador do PSD na Câmara Municipal do Funchal, Elias Homem de Gouveia, disse esta tarde que as alterações que “é notório para todos os munícipes que transitar de automóvel dentro da cidade do Funchal] se tornou um caos. Tem havido falta de planeamento, tem havido até falta de oportunidade no lançamento das obras”. O autarcou apontou o encerramento da Rua do Carmo e do Largo do Pelourinho em vésperas das férias escolares. Elias Homem de Gouveia defende que o executivo municipal poderia ter aproveitado o período de interregno escolar para encerrar as vias e proporcionar uma melhor adaptação na circulação automóvel.

“[A Câmara] vende o Funchal como uma cidade fácil de circular, quando na verdade os funchalenses têm a sua vida infernizada no dia-a-dia”, afirmou, elogiando o trabalho feito pelos agentes da Polícia de Segurança Pública, no sentido de facilitar a mobilidade automóvel.

“O PSD não é contra o encerramento de ruas”, salvaguardou Homem de Gouveia, mas alerta que é preciso estudar os efeitos desses encerramentos e que estes devem ser devidamente planeados.

Mais: “Não estamos contra isso. Eu não posso, numa atitude quase que anti-democrática, proibir a circulação automóvel. Tenho de dirigi-la, torná-la prática. Tenho de dar liberdade às pessoas para escolherem se querem andar a pé ou encontrarem uma mobilidade alternativa, designadamente através de veículos eléctricos”. E concluíu: “Tenho de arranjar alternativas mas não posso de forma alguma condicioná-las.”