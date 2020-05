PSD desafia Ricardo Franco a trabalhar pelo Galardão de “Bandeira Azul” na praia de São Roque

Após o voto de louvor apresentado, ontem, pelo PSD, em mais uma reunião de Câmara, à atribuição do Galardão de Bandeira Azul à praia Banda D’Além em Machico, os Social-democratas desafiam o Executivo Municipal “a trabalhar para que a mesma distinção de qualidade venha a ser restabelecida na praia de São Roque (que fica ao lado da praia amarela), conforme existia no passado”. A afirmação é do Presidente da Concelhia do PSD Machico, Norberto Maciel, que, sublinhando a necessidade de “um maior investimento, por parte da autarquia, na atractividade dos complexos balneares do concelho”, acredita “que esta é uma das várias formas de reforçar a visibilidade, atrair mais procura e, com isso, revitalizar o comércio local, nesta fase de retoma”.

“Actualmente, Machico tem condições únicas para oferecer aos banhistas locais e aos que nos visitam, graças aos investimentos executados, em tempo oportuno, na melhoria das acessibilidades e no conforto nas diversas frentes de mar espalhadas pelo concelho, assim como o investimento na melhoria significativa da qualidade da água, investimentos do Governo Regional que estão a dar os seus frutos”, refere o Social-democrata, garantindo que este potencial deve ser, agora, devidamente aproveitado e rentabilizado pela Câmara Municipal, de quem se espera “uma outra visão e capacidade de investimento nestes espaços, até para que os mesmos se tornem ainda mais atractivos e possam assumir-se como alavanca da maior dinamização económica que se exige ao nosso concelho”.

Espera-se, igualmente, que, “atendendo às condicionantes impostas pelas Autoridades de Saúde, o Executivo Municipal tenha um Plano de gestão para estes espaços que, assegurando a procura, acautele, em simultâneo, a segurança e a saúde pública da nossa população”, sublinha Norberto Maciel, que apela a que a autarquia saiba encontrar e implementar as devidas soluções, de forma atempada, para que esta possa ser uma das alavancas à retoma económica que os comerciantes esperam e mais desejam em Machico.

“Estamos, como sempre estivemos, ao lado da nossa população e é apenas em função disso que acreditamos ser possível fazer mais e melhor por Machico, assim como estamos certos que é isso que deve ser a base de atuação de qualquer autarquia nesta fase”, remata o Presidente da Concelhia.

Acresce referir que, na reunião de ontem, a vereação Social-democrata também se congratulou com um voto à Associação Desportiva do Caramanchão, pelo seu 18.º aniversário. Com um número significativo de atletas, esta Associação assume um papel de relevo na dinâmica da freguesia de Machico, tendo por diversas vezes colaborado com instituições do concelho com o objectivo de incentivar a prática desportiva e lúdica entre os mais jovens.