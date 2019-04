PSD denuncia atrasos da República a apela à defesa do CINM

Os deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República reuniram-se, esta segunda-feira, dia 8 de Abril, com os responsáveis da Alfândega do Funchal.

Na sequência do encontro Sara Madruga da Costa revelou que o Governo da República continua atrasado no reforço de meios humanos e materiais à Alfândega.

“A Alfândega da Madeira presta um serviço muito importante à Região e são neste momento necessários, pelo menos mais 14 funcionários, para a Alfândega poder funcionar”, expôs a deputada, acrescentando em relação aos meios técnicos que faltam viaturas e um scanner de bagagem para o Aeroporto do Porto Santo.

Sara Madrugada da Costa aproveitou também a ocasião para denunciar o “atraso do Governo da República em reduzir a taxa de juro ao empréstimo da Região”. Redução esta, lembra, promulgada no Orçamento de Estado e com efeito previsto em Janeiro de 2019, o que segundo a deputada não está a acontecer.

Outra conclusão resultante desta reunião é que a Madeira tem vindo a registar uma redução da receita fiscal, pelo PSD aproveita para “lançar um repto a todos os partidos” para que se unam na defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).