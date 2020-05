“Atendendo à retoma da actividade económica que, felizmente, se faz sentir na nossa Região, é importante que, a par das famílias, também os empresários vejam reforçadas as ajudas e sintam que estão a ser apoiados na recuperação dos seus negócios, pois isto significa mais rendimento para as nossas famílias e maior capacidade de manter o emprego”.

A afirmação é da vereadora social-democrata eleita à Câmara Municipal do Funchal, Joana Silva, que na sequência da reunião da autarquia de hoje, defendeu aquela que assumida como uma “preocupação do PSD”: “apresentar propostas que, verdadeiramente, ajudem os munícipes do Funchal a superar os efeitos socio-económicos desta crise sanitária”.

Neste enquadramento, a vereação do PSD apresentou, nesta quinta-feira, dia 7 de Maio, uma proposta para que a Câmara permita a suspensão do contrato de fornecimento de água e elimine os custos com a sua reactivação, bem como de todas as taxas fixas aos empresários que assim o solicitarem.

“Uma proposta que acaba por ser mais uma forma de desonerar as empresas com custos mensais que estão a ter quando não têm qualquer tipo de rendimento”, explica a vereadora, adiantando que este seria um apoio a ser dado a contar desde o inicio do Estado de Emergência até ao dia 31 de Dezembro de 2020, a todos os empresários que apresentassem este pedido junto do executivo municipal.

Joana Silva considera “essencial” que o município seja “mais sensível ao que realmente importa à população e, não, a interesses políticos que nada acrescentam ao concelho nesta altura”, referindo-se a “inúmeras propostas” apresentadas pelo PSD que “foram ou ignoradas ou desvirtuadas”, pelo executivo socialista. Como exemplos aponta: a isenção das rendas sociais, do pagamento do consumo de água às famílias, das rendas dos espaços comerciais ou a eliminação do imposto municipal da derrama.

“Não é tempo de propaganda nem de espectáculos pirotécnicos, é tempo de estarmos unidos e próximos dos nossos munícipes, de ouvirmos as suas preocupações e necessidades e de respondermos, em conformidade, com os meios que, neste executivo, existem e sempre existiram, para esse efeito”, sublinha a social-democrata.