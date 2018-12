PSD de Santa Cruz preocupado com “degradação da festa de Santo Amaro”

A concelhia do PSD em Santa Cruz manifestou, esta tarde, a sua preocupação com a forma como está a ser gerida a preparação da festa de Santo Amaro, nomeadamente o desentendimento entre a Câmara Municipal e os feirantes.

Num comunicado assinado por Joaquim Marujo, presidente da concelhia, o partido “exorta a Câmara Municipal de Santa Cruz, governada pelo JPP, a se entender com os feirantes, pois, só assim se poderá continuar a fazer desta a maior festa da freguesia, caso contrário corremos o sério risco de destruir uma tradição popular e património cultural que tanto custou a construir pelos Santacruzenses e pelos executivos do PSD na Câmara Municipal de Santa Cruz”.

Aliás, os social-democratas dizem não perceber “como é que o executivo do JPP afirma que a situação financeira do Município de Santa Cruz está equilibrada por um lado, mas que, por outro, necessita da comparticipação no lucro dos feirantes que legitimamente fazem o seu negócio para fazer o pagamento da festa”.

No mesmo documento, o PSD de Santa Cruz revela que, aquando da sua governação, “o valor pago pelos feirantes englobava a totalidade dos custos (salvo poucas excepções) e todos os dias de festa, sendo que, os valores cobrados eram aqueles que permitiam à Câmara Municipal a arrecadação de receita devida pela ocupação dos espaços públicos e aos feirantes o lucro devido pela exploração da sua barraca”.

“Face ao exposto, a concelhia do PSD de Santa Cruz manifesta a sua profunda preocupação face à degradação da paz social que sempre existiu entre os feirantes e o Município de Santa Cruz na elaboração e concretização da festa do Santo Amaro. Julga ainda o PSD que esta paz deve ser mantida sob pena de se colocarem comerciantes contra comerciantes, o que parece já estar a suceder com os bem recentes contactos que o executivo JPP se encontra a fazer extra feirantes”, considera ainda o PSD.