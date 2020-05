PSD considera que Madeira protegeu os seus idosos

O Grupo Parlamentar do PSD enalteceu, hoje, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por todos os profissionais que trabalham nos lares e nas unidades residenciais da Madeira.

Numa iniciativa realizada junto do Lar da Bela Vista, a deputada Rubina Leal sublinhou a boa gestão evidenciada durante este período de pandemia.

“Até hoje, a nossa Região não teve nenhum caso positivo junto dos nossos idosos, porque, desde a primeira hora, o Governo Regional encetou um conjunto de medidas na salvaguarda da proteção dos nossos idosos”, disse.

A deputada salientou que “houve um empenhamento total no sentido de isolar os nossos idosos, protegê-los e, sobretudo, compensar a ausência das famílias”, facto que deve ser ressalvado.

Rubina Leal adiantou ainda que tanto os utentes como o pessoal afeto aos lares foram já rastreados ao Covid-19, não havendo a registar qualquer caso positivo. O mesmo acontece com as ajudantes domiciliárias, o que leva a concluir que, “até ao momento, há um sucesso em todas as medidas que foram implementadas junto das instituições e dos lares da nossa Região” e que tiveram por objectivo salvaguardar a população mais idosa e vulnerável.