PSD considera que estão criadas condições para retoma gradual da actividade económica

O grupo parlamentar do PSD-M considera que estão criadas as condições na Madeira para a implementação das medidas anunciadas, hoje, pelo Presidente do Governo Regional, com vista a minimizar os impactos da pandemia na economia.

“A Madeira é das regiões da Europa com menos casos de covid-19, nós não temos qualquer registo de óbitos, e parece-nos que estão reunidas, efectivamente, as condições para que possam ser tomadas estas medidas”, afirmou o vice-presidente do Grupo Parlamentar Brício Araújo, em comunicado de imprensa.

O parlamentar sublinha que esta retoma será realizada “com muitas limitações e sob uma avaliação constante”, uma vez que “não estamos ainda perante uma situação de normalidade”, exigindo-se, por isso, “muita prudência e muita responsabilidade em termos de comportamentos”.

O deputado considera que estas medidas representam uma “manifestação de confiança nos madeirenses, que têm estado à altura de todas as recomendações e de todas as determinações que têm sido anunciadas pelas entidades competentes”.

Para o grupo parlamentar do PSD, “o mês de Maio será um mês importante, em termos de evolução da situação”, esperando-se que haja “uma evolução positiva, que possa permitir a retoma gradual da nossa economia”.

Ainda assim, referiu Brício Araújo, “estamos conscientes de que qualquer situação menos positiva, e até por força dessa avaliação constante que é feita pelo Governo, pode determinar uma reversão destas medidas”.