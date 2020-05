“A proposta do PSD para o alargamento dos apoios extraordinários do Governo da República aos gerentes, no âmbito do Lay-off e por forma a minimizar os impactos da Covid-19, foi hoje aprovada na Assembleia da República, o que significa que, finalmente, estes apoios vão chegar aos gerentes das pequenas e médias empresas e, consequentemente, a todos aqueles que, até agora, estavam excluídos destas ajudas”, afirma a deputada Sara Madruga da Costa, que destaca, assim e nesta ocasião, aquela que foi “uma reivindicação do PSD, desde a primeira hora, manifestada ao Governo da República”.

A social-democrata madeirense faz questão de sublinhar que “a definição de apoios que sejam redutores ou parciais, deixando de fora quem mais precisa, não faz qualquer sentido, sobretudo numa altura de dificuldade e quando o objectivo da recuperação tem de ser comum e o mais abrangente possível”. Lembra que, esse objectivo, até esta semana, “não era conseguido, uma vez que excluía um grande número de pessoas e, concretamente, o acesso por parte dos empresários das regiões onde o tecido empresarial é maioritariamente composto por pequenas e médias empresas, como é o caso da Madeira”.

“O PSD teve um papel decisivo na correção daquela que era uma grande injustiça e, hoje, é importante fazermos notar que conseguimos aprovar, na Assembleia da República, um projeto de lei que garante um apoio social extraordinário a um conjunto de gerentes que estão, neste momento, sem qualquer tipo de apoio por parte do Estado”. Uma proposta que, além do mais, “é da mais elementar justiça para aqueles que são responsáveis por uma grande parte do desenvolvimento da nossa economia e que, neste momento, foram deixados de fora do apoio do Estado”, insiste a deputada madeirense.

Sara Madruga da Costa que, a este propósito, faz questão de esclarecer que, no pacote de apoios inicialmente previsto, pelo Governo da República, não constava nenhuma medida destinada aos gerentes das empresas mais afetadas pelo Covid-19, “ficando ainda mais evidente o papel decisivo que o PSD assumiu para reverter esta injustiça e abrindo-se espaço para que continuemos a lutar, sempre e ainda com maior convicção, em nome do interesse da Madeira”.

No comunicado enviado à imprensa, o PSD-M ressalva que a proposta foi aprovada om os votos contra do PS, com a abstenção do PCP e com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal PAN, PEV e BE.