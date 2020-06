PSD Caniço critica demora na abertura da Estrada Ponta da Oliveira

O PSD Caniço critica o Executivo de Santa Cruz, liderado por Filipe Sousa, pela demora na abertura da Estrada Ponta da Oliveira e nem mesmo os alertas deixados em sede de Freguesia para a necessidade de repor a normalidade no trânsito surtiu efeito.

Os social-democratas criticam a atitude da Câmara Municipal de Santa Cruz e dizem “estranhar a morosidade que contrasta com a rapidez que esta teve em retirar dividendos políticos do acidente ali ocorrido, em Abril de 2019”.

Numa visita ao local que serviu para “confirmar os atrasos da Câmara de Santa Cruz na obra de remodelação desta estrada e na sua consequente reabertura ao público, há muito reivindicada pela população local”, o Presidente da Comissão Política do PSD da Freguesia do Caniço, Humberto Rodrigues recordou o lamentável acidente de autocarro com turistas de nacionalidade alemã que marcou esta estrada a 17 de Abril de 2019, e lembrou que a Autarquia “transformou a referida artéria apenas com um sentido de trânsito ascendente e, depois de perder algum tempo com ideias fúteis como a construção de um monumento no local do acidente, decidiu encerrar ao trânsito total, para uma remodelação que se mantém até aos dias de hoje”.

Uma demora considerada “excessiva” que no entender dos social-democratas, “é incompreensível, atendendo aos transtornos que implica na circulação automóvel, há mais de um ano”.

Humberto Rodrigues recordou que o PSD já questionou algumas vezes na Assembleia de Freguesia do Caniço, recebendo por parte da autarquia “desculpas que em nada resolveram o problema e apenas serviram para adiar a solução da estrada, que continua fechada”.

Para o social-democarta, este encerramento “prejudica os residentes na zona, sobretudo quando necessitam de entrar na via-rápida através do nó do Caniço de Baixo” e são obrigados a cumprir um percurso mais longo, que atravessa o centro da freguesia, local muitas vezes congestionado.

“Este é o claro exemplo da inércia de um Município que adia soluções e que apenas se lembra das suas freguesias quando dá jeito, esquecendo, neste caso e há mais de um ano, todos aqueles que se sentem prejudicados com mais esta falta de resposta”, afirma o PSD Caniço.