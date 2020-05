O Grupo Parlamentar do PSD considera que o sucesso e controlo da pandemia de covid-19, ao nível regional, devem-se, fundamentalmente, a dois factos: O encerramento dos portos e das marinas e a quarentena obrigatória a todos os passageiros desembarcados no Aeroporto da Madeira.

“Estes dois factos foram muito importantes e não há dúvidas de que fizeram a diferença”, afirmou, hoje, a deputada Conceição Pereira, em videoconferência.

Para a parlamentar, a contribuir para a contenção da pandemia na Região junta-se “um conjunto de medidas levadas a cabo pela autoridade sanitária regional, nomeadamente a detecção precoce de todos os casos positivos, o rastreio dos contactos e a quarentena obrigatória dos doentes, as quais não teriam sido tão eficazes sem a colaboração e cumprimento pela população das orientações dadas pelas entidades competentes”, vincou.

A deputada acredita que “o exemplo dado pela Madeira, ao nível nacional e internacional, poderá contribuir, no futuro, para uma retoma mais rápida do sector do turismo, o qual é essencial para a nossa economia”.

Contudo, Conceição Pereira lembra que, “apesar de a situação actual ser favorável, há procedimentos que não podem ser descurados, como o uso da máscara, a lavagem frequente das mãos, assim como a desinfecção, uma vez que o uso do gel confere uma protecção por cerca de 30 minutos, e ainda o distanciamento físico recomendado”.

Às pessoas com doenças crónicas, como diabetes, hipertensos ou patologias respiratórias, a deputada, também médica, lembra que “se tiverem a doença controlada têm menor probabilidade de contrair a infecção e, em caso disso acontecer, a doença será menos grave”.