A Comissão Política do PSD da freguesia do Porto da Cruz critica a estratégia da Câmara Municipal de Machico e acusa esta entidade de “negar o investimento em áreas e respostas que são essenciais à população” e de “investir em soluções que, afinal, não correspondem ao pretendido”.

Em causa está a Grua que foi instalada, pela autarquia, no valor de 70 mil euros, para apoiar as embarcações locais e que “tem apresentado grandes limitações na sua operacionalidade e não responde às necessidades dos utilizadores”, acusam os sociais-democratas.

Na base desta denúncia estão dificuldades sentidas recentemente em operacionalizar um pedido de socorro, naquela freguesia e que “deixou evidente as limitações que esta Grua apresentava para colocar as embarcações no mar e proceder ao que era previsto”, sublinham, acrescentando que esta situação “deve ser rapidamente repensada, de forma a evitar situações mais graves no futuro”, garantindo assim uma resposta eficaz.

Defendendo o reforço do investimento na freguesia e novas respostas camarárias às necessidades que diariamente são sentidas pela população que vive no Porto da Cruz, os social-democratas afirmam que qualquer investimento público que venha a ser feito “deve reger-se pela satisfação colectiva e, não, por caprichos ou interesses pessoais”, sendo certo que o que está em causa, neste e em muitos outros casos, “é a capacidade do Executivo Municipal olhar para as necessidades que existem e corresponder, com rigor e seriedade”.

Esta preocupação foi manifestada pela Comissão Política do PSD, na Assembleia de Freguesia que decorreu na semana passada, ocasião em que os Social-democratas apresentaram três votos de recomendação – um para que a Junta de Freguesia contemplasse uma ajuda extra de material escolar aos alunos do 1º Ciclo que frequentam a Escola local, outro relativo à abertura de um caminho agrícola na Cruz da Guarda que viria a beneficiar não só as famílias como os agricultores da zona e, por fim, um voto para que a Junta de Freguesia interviesse junto da Câmara de Machico no sentido de colocar luz eléctrica na Estrada Municipal da Cruz da Guarda. Recomendações que goram todas reprovadas.